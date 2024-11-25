В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки

Сегодня днем, 25 ноября около 14 часов 20 минут к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 7-ом километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» произошло ДТП с участием иномарки и фуры, в результате которого погибла женщина-пассажир.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 52-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», совершая маневр, выехал на встречную полосу движения и «лоб в лоб» столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Удар при столкновении был такой силы, что находившаяся в салоне иномарки 50-летняя женщина вылетела через заднее стекло и погибла.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельствах трагедии, проводят проверку.