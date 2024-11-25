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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки

В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по смертельного ДТП на трассе в Лодейнопольском районе

Сегодня днем, 25 ноября около 14 часов 20 минут к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 7-ом километре автодороги «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» произошло ДТП с участием иномарки и фуры, в результате которого погибла женщина-пассажир.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 52-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», совершая маневр, выехал на встречную полосу движения и «лоб в лоб» столкнулся с грузовиком «МАЗ». 
Удар при столкновении был такой силы, что находившаяся в салоне иномарки 50-летняя женщина вылетела через заднее стекло и погибла. 
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельствах  трагедии, проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП
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