На трассе "Скандинавия" в ДТП погибла пассажирка "Шкоды"

Накануне вечером, 5 июня 2024 года около 18 часов 00 минут на 92-м километре автотрассы А181 "Скандинавия", в Выборгском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Кодиак", двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.

В результате дорожного происшествия погибла 61-летняя пассажир иномарки, еще одна женщина, 85 лет, получила серьезные травмы и была в тяжелом состоянии госпитализирована.

Предварительно установлено, что водителя "Шкоды" во время движения ослепило солнце и он потерял управление.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.