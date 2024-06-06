Накануне вечером, 5 июня 2024 года около 18 часов 00 минут на 92-м километре автотрассы А181 "Скандинавия", в Выборгском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Кодиак", двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.
В результате дорожного происшествия погибла 61-летняя пассажир иномарки, еще одна женщина, 85 лет, получила серьезные травмы и была в тяжелом состоянии госпитализирована.
Предварительно установлено, что водителя "Шкоды" во время движения ослепило солнце и он потерял управление.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
На трассе "Скандинавия" в ДТП погибла пассажирка "Шкоды"
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия"
Накануне вечером, 5 июня 2024 года около 18 часов 00 минут на 92-м километре автотрассы А181 "Скандинавия", в Выборгском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Кодиак", двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.
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