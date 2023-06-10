Пенсионерка из Янино перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 72-летняя женщина из Янино. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что на днях ответила на странный звонок. Телефонная собеседница утверждала, что на пенсионерку якобы пытаются оформить кредит и, чтобы остановить процедуру, ей нужно было срочно избавиться от акций и перевести деньги на безопасный счет. Позже поступили новые инструкции и в итоге женщина обналичила 370 тысяч, вырученные за акции, и оформила кредит еще на 170 тысяч и перевела злоумышленникам больше 400 тысяч рублей.