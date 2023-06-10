Пенсионерка из Кингисеппа перевела мошенникам около 480 тысяч рублей

Накануне вечером около 21 часа к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратилась 73-летняя жительница города Кингисепп. Женщина сообщила стражам порядка о том, что неделей ранее ответила на звонок неизвестного, который пугал пенсионерку подозрительными операциями с её сбережениями. Телефонный собеседник уговорил пенсионерку перевести около 480 тысяч рублей на якобы "безопасный" счет.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.