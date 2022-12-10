В Тихвинском районе задержан любитель советского автопрома

В минувший четверг к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 67-летний мужчина, с заявлением о том, что в период с апреля 2021 года до ноября 2022 года, неизвестный злоумышленник похитил металлический гараж с автомашиной «Москвич 2140».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера сотрудниками уголовного розыска на улице Ярослава Иванова города Тихвин, был задержан неработающий ранее судимый 27-летний мужчина.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.