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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвинском районе задержан любитель советского автопрома

В Тихвинском районе задержан любитель советского автопрома

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Опубликовал: Anton78
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В Тихвинском районе Ленинградской областизадержан любитель советского автопрома

В минувший четверг к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 67-летний мужчина, с заявлением о том, что в период с апреля 2021 года до ноября 2022 года, неизвестный злоумышленник похитил металлический гараж с автомашиной «Москвич 2140».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера сотрудниками уголовного розыска на улице Ярослава Иванова города Тихвин, был задержан неработающий ранее судимый 27-летний мужчина.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район угон кража автомобиль
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