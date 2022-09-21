В Ленобалсти мужчина задушил подругу воротником куртки

Вчера полицейские УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти в садоводстве "Волна" жилмассива Чаща, задержали 49-летнего безработного. Это произошло после того, как тремя днями ранее в бытовке в садоводстве "Буденовец" было обнаружено тело 46-летней женщины.

По предварительным данным, во время застолья знакомые поссорились, мужчина схватил обидчицу за воротник куртки и сжал его так, что женщина задохнулась.

Следственным отделом Следственного комитета Гатчины возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток.