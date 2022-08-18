В Петербурге задержали группу автомошенников

26 марта 2022 года в полицию Курортного района с заявлением обратился один из руководителей местной администрации. Неизвестный злоумышленник угнал от дома №24 по улице Токарева в городе Сестрорецк «БМВ X5» чиновника. Подержанный автомобиль был приобретен через автосалон в кредит, за который владелец иномарки еще не расплатился. Ущерб составил чуть более 3 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона – средства банка-кредитора.

Следователи ОМВД России по Курортному району возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

К расследованию преступления были привлечены оперативники «автоугонного» отдела регионального управления уголовного розыска, что обернулось большой неудачей для «потерпевшего». Сыщики выяснили, что на самом деле иномарку никто не угонял, точнее угонял, но с согласия хозяина.

Сам автомобиль благополучно был «перебит» под идентификационные данные разбитой машины и продан жителю Москвы. Для дальнейшего расследования в помощь петербургским коллегам пришли оперативники Главного управления угрозыска МВД России.

Были установлены и доставлены в полицию четверо: уже бывший хозяин «БМВ», новый ее владелец - 38-летний москвич, 34-летний житель Всеволожского района и 45-летний житель Сестрорецка.

В ходе проведенных обысков, помимо злополучной «БМВ», оперативники обнаружили отстойник с автомобилями и оборудованием явно криминального характера. Были изъяты автомобили «Кадиллак GMT 166 SRX», «Ниссан Мурано», «Мерседес Бенц S350D», «Шевроле Корвет», «Ауди Q7». У всех автомобилей были выявлены признаки изменения номерных агрегатов. На все автомобили были подготовлены «липовые» документы, как правило, со сгоревших либо разбитых авто. Здесь же сыщики обнаружили устройства подавления GSM-сигнала, 12 комплектов государственных номерных знаков.

По оперативным данным, организаторы незаконного бизнеса занимались легализацией «проблемных» автомобилей. Эти машины, которые были «похищены» для получения страховых выплат, после внесенных изменений повторно проданы третьим лицам. Другая категория клиентов злоумышленников – владельцы обремененных автомобилей, которые в силу долговых или иных обязательств не могут свободно ими распоряжаться. Такие машины также оформлялись под «липовые» документы и продавались.

После вскрытия этой схемы, с учетом участия в ней работника районной администрации, материалы полицейского расследования были переданы в следственные органы СК России, которые возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), а уголовное дело о краже прекращено.

Чиновник и житель Всеволожского района были задержаны в качестве подозреваемых. Первый был заключен под стражу, а второй – под домашний арест. Двое других фигурантов пока проходят как свидетели и отпущены под обязательство о явке.