ента новостей

14:55
В Петербурге задержали группу автомошенников
13:38
Военно-исторический фестиваль «Свирская Победа»
13:07
В Ленобласти на трассе "Сортавала" иномарки сошлись в лобовом столкновении, один из водителей погиб
13:01
В Петербурге иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:55
В Красногвардейском районе задержали афериста, обманувшего пенсионерку
12:50
В Приморском районе задержан угонщик автомобиля
12:47
В Петербурге задержали мошенника, похитившего деньги у 90-летней пенсионерки
12:33
Выставка «Red Friend»
12:14
Высокоскоростной поезд насмерть сбил пенсионера на переезде под Тосно
12:04
В петербургском метро пассажира столкнули на рельсы
11:29
В Петербурге 10-летний подростк выпал из окна пятого этажа
11:23
В Ленобласти квадроцикл вылетел в дренажную канаву, погиб ребенок
10:00
Доллар снова упадет
09:20
Петербуржцы амбициозны
08:41
Кто лечится в Петербурге?
18:04
В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили погибшего
17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
17:39
Крымские реликвии под контролем Пиотровского могут «заблудиться» по пути в Эрмитаж
13:39
Выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово»
13:02
Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону моря у своего западного побережья
13:00
Президент Юн хочет, чтобы Южная Корея стала одним из крупнейших мировых поставщиков оружия
12:58
Кандидат в президенты Кении Одинга отвергает результаты выборов и обещает обжаловать их в суде
12:55
Исповедь заключённого «Бог есть любовь?» в АРТМУЗЕ
12:51
Первокурсники Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»
12:42
В Ленобласти задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
12:29
Во Всевложске под рассказы о ДТП аферисты оставили без рублей и евро пенсионерок
12:19
В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик
12:14
В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»
12:05
В Невском районе двое мужчин распылив перцовый баллончик ограбили молодых людей
11:57
В Петербурге задержали мужчину, похитившего из автомобиля более полумиллиона рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу автомошенников

В Петербурге задержали группу автомошенников

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
По данным оперативников, злоумышленники оказывали услуги по легализации «проблемных» автомобилей.

26 марта 2022 года в полицию Курортного района с заявлением обратился один из руководителей местной администрации. Неизвестный злоумышленник угнал от дома №24 по улице Токарева в городе Сестрорецк «БМВ X5» чиновника. Подержанный автомобиль был приобретен через автосалон в кредит, за который владелец иномарки еще не расплатился. Ущерб составил чуть более 3 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона – средства банка-кредитора.

Следователи ОМВД России по Курортному району возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

К расследованию преступления были привлечены оперативники «автоугонного» отдела регионального управления уголовного розыска, что обернулось большой неудачей для «потерпевшего». Сыщики выяснили, что на самом деле иномарку никто не угонял, точнее угонял, но с согласия хозяина.

Сам автомобиль благополучно был «перебит» под идентификационные данные разбитой машины и продан жителю Москвы. Для дальнейшего расследования в помощь петербургским коллегам пришли оперативники Главного управления угрозыска МВД России.

Были установлены и доставлены в полицию четверо: уже бывший хозяин «БМВ», новый ее владелец - 38-летний москвич, 34-летний житель Всеволожского района и 45-летний житель Сестрорецка.

В ходе проведенных обысков, помимо злополучной «БМВ», оперативники обнаружили отстойник с автомобилями и оборудованием явно криминального характера. Были изъяты автомобили «Кадиллак GMT 166 SRX», «Ниссан Мурано», «Мерседес Бенц S350D», «Шевроле Корвет», «Ауди Q7». У всех автомобилей были выявлены признаки изменения номерных агрегатов. На все автомобили были подготовлены «липовые» документы, как правило, со сгоревших либо разбитых авто. Здесь же сыщики обнаружили устройства подавления GSM-сигнала, 12 комплектов государственных номерных знаков.

По оперативным данным, организаторы незаконного бизнеса занимались легализацией «проблемных» автомобилей. Эти машины, которые были «похищены» для получения страховых выплат, после внесенных изменений повторно проданы третьим лицам. Другая категория клиентов злоумышленников – владельцы обремененных автомобилей, которые в силу долговых или иных обязательств не могут свободно ими распоряжаться. Такие машины также оформлялись под «липовые» документы и продавались.

После вскрытия этой схемы, с учетом участия в ней работника районной администрации, материалы полицейского расследования были переданы в следственные органы СК России, которые возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), а уголовное дело о краже прекращено.

Чиновник и житель Всеволожского района были задержаны в качестве подозреваемых. Первый был заключен под стражу, а второй – под домашний арест. Двое других фигурантов пока проходят как свидетели и отпущены под обязательство о явке.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-11-2020, 12:16
Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова
23-03-2020, 16:03
В Петербурге задержали автоугонщика
9-02-2022, 13:48
В Петербурге полицейские задержали автоугонщика
9-02-2022, 13:45
В Петербурге задержали мужчину, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег
29-06-2022, 19:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали автовора
24-11-2020, 20:13
В Сестрорецке пенсионер отдал аферистам более 2,6 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 13:07
В Ленобласти на трассе "Сортавала" иномарки сошлись в лобовом столкновении, один из водителей погиб
0
60
Сегодня, 13:01
В Петербурге иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
0
68
Сегодня, 11:23
В Ленобласти квадроцикл вылетел в дренажную канаву, погиб ребенок
0
102
Вчера, 12:19
В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик
Наверх