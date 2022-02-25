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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину, в автомобиле которого нашли наркотики

В Ленобласти задержали мужчину, в автомобиле которого нашли наркотики

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Сотрудники полиции задержали мужчину, в автомобиле которого находились наркотические вещества

В минувшую среду утром, около 10 часов 30 минут на 42 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в незаконном хранении и перевозке наркотических средств был остановлен автомобиль ВАЗ-2121, под управлением мужчины 1988 года рождения.

В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято: пакет с 298 граммами мефедрона и 1,5 грамма марихуаны.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО наркотики
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