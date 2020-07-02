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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик

В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик

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53
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Кировского района Петербурга задержали автоугонщика

24 июня 2020 года от дома 134 по Ленинскому проспекту был похищен автомобиль «Хендай Солярис» с госзнаками соседнего государства, принадлежащий работнику нефтегазовой компании.

По данному факту было возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

29 июня около трех часов дня сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кировскому району на улице Козлова остановили указанный автомобиль. Автомашиной управлял 39-летний неработающий житель Приморского района, уроженец Республики Коми. Установлено, что именно он похитил указанный автомобиль. Подозреваемый ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, кражу и угон, а освободился из мест лишения свободы в прошлом июле.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного и его преступные планы на похищенный автомобиль.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район угон кража автомобиль
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