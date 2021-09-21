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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нашли замёрзшую женщину

В Ленобласти нашли замёрзшую женщину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Женщину без сознания нашли у дома в Киришском районе Ленобласти.

Вчера к полицейским Киришского района поступило сообщение от местного жителя, который рассказал о том, что обнаружил женщину, лежавшую в канаве у дороги к жилому комплексу "Солнечный" в городе Кириши.

На указанное очевидцем место прибыла бригада "скорой помощи", где медики начали оказывать помощь, но спасти женщину не удалось. Известно, что у неё было диагностировано переохлаждение. Следов насилия на теле не обнаружено.

На вид умершей около 35 лет. При ней были золотой браслет и цепочка с крестом.

Личность умершей и обстоятельства произошедшего устанавливает местная полиция и районный отдел Следственного комитета по Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Киришский район
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