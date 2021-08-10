В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 74-летяя жительница жилого комплекса "Золотые купола" города Сертолово. Пенсионерке на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником "Сбербанка". Аферист предложил пожилой женщине подработку, но пояснил, что её труд будет оплачиваться специальными бонусами. Баллы, якобы, должны поступать на специальный счёт, который надо активировать, а для этого женщина должна назвать реквизиты своей карты. Пенсионерка доверилась обещанию телефонного собеседника. После того, как она продиктовала звонящему заветные данные своей карточки, мошенники списали с её счета более 36 тысяч рублей.