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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку

В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Телефонные аферисты оставили пожилую жительницу Всеволожского района Ленобласти без 35 тысяч рублей, пообещав подработку

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 74-летяя жительница жилого комплекса "Золотые купола" города Сертолово. Пенсионерке на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником "Сбербанка". Аферист предложил пожилой женщине подработку, но пояснил, что её труд будет оплачиваться специальными бонусами. Баллы, якобы, должны поступать на специальный счёт, который надо активировать, а для этого женщина должна назвать реквизиты своей карты. Пенсионерка доверилась обещанию телефонного собеседника. После того, как она продиктовала звонящему заветные данные своей карточки, мошенники списали с её счета более 36 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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