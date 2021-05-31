В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали 38-летнюю представительницу кочевого народа, приехавшую в Петербург из Вышнего Волочка. Ранее она уже была судима за мошенничество с гаданием. Несмотря на это, желание «лёгких» денег оказалось сильнее, и она продолжила зарабатывать проведением «магических» обрядов. Как правило, своих клиентов она подыскивала на улице, выбирая женщин преклонного возраста. Так одной из ее жертв стала жительница Красногвардейского района Петербурга, которой «повезло» повстречаться с гадалкой на станции метро Ладожская. «Целительница» с ходу сообщила женщине, что на ее сыне лежит проклятие, а муж вот-вот должен умереть. Обескураженная женщина была готова на все лишь бы помочь своим близким. Она безоговорочно согласилась на предложенную гадалкой помощь в виде проведения серии магических обрядов, за которые, естественно, необходимо заплатить. Избавление от всех материальных ценностей как раз-таки и было, по мнению «целительницы», важнейшим условием спасения от «смертельной» порчи. Петербурженка, не раздумывая, отдала «спасительнице» накопленные 170 тысяч рублей и золотые украшения.

Второй жертвой мошенницы-гастролёрши стала 82-летняя жительница города Кировска. Их знакомство также состоялось на улице, а общение развивалось по описанному выше сценарию. «Целительница» настолько сильно запугала пожилую женщину тяжёлой болезнью и серьёзными проблемами у ее сына, что та была готова регулярно переводить огромные суммы на указанные мошенницей банковские счета. При этом «целительница» уверяла пенсионерку, что все средства идут на восстановления храмов по всей стране и прерывание этой цепочки грозит гибелью. В общей сложности доверчивая женщина отдала злоумышленнице порядка 2,8 миллионов рублей, прежде чем обратилась в полицию.

По обоим фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанной.