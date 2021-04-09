Payeer

ента новостей

14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
14:07
Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов
14:02
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей
13:59
В Ленобласти обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
13:51
В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц
09:42
Пенсионный возраст снизят?
09:15
Кто доволен зарплатой?
16:28
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге
16:19
В Петербурге полицейскими пресечено изготовление порнографических материалов
16:09
В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена
16:00
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
13:37
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей
13:31
Компания OFD.ru стала первой в рейтинге MAGRAM Market Research
13:27
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения
10:05
Беглов опять первый
09:00
Пособия начнут выдавать по новым правилам
01:02
Есть ли у СКА резервы, чтобы повторить чудо в плей-офф 2015 года?
19:30
Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»
15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
15:46
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе до конца апреля перекроют две полосы движения
15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора
15:41
Выставка «Заступник Отечества»
15:38
Выставка «Царь и море»
15:35
На путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу в направлении Ленобласти
14:04
Фестиваль «Корюшка идёт!»
11:21
Правительство Ленобласти намерено переехать в Гатчину
11:09
В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение
11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
10:15
Лучшие вакансии марта
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц

В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц

0
45
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
Только за два «обряда», проведенных в Колпино, представительницы кочевого народа заработали свыше 300 тысяч рублей.

В минувший четверг у дома 16 в переулке Джамбула в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержаны две представительницы кочевого народа: 51-летняя уроженка Ставропольского края и 32-уроженка Воронежской области. В Петербурге женщины проживают в съемной квартире на Загородном проспекте, старшая из них ранее уже была судима за мошенничества.

Как установили оперативники, перебравшись в Петербург, женщины «зарабатывали» на «снятии порчи» с пенсионеров. Одна из злоумышленниц, представляясь гадалкой, рассказывала «жертве» о наложенном на нее проклятии и о страшном недуге, ее сообщница в это время изображала историю чудесного исцеления, таким образом рекламируя «целительницу». Поверив в магические способности «гадалки», взволнованные пенсионеры отдавали ей не только денежные средства, но и ювелирные изделия. Что примечательно, задержанные менялись межу собой ролями «гадалки» и «исцелившейся».

На данный момент полицейские установили причастность задержанных к двум эпизодам мошенничества на территории города Колпино. Действуя по вышеописанной схеме, злоумышленницы заработали на пенсионерках, 67 и 75 лет, 313 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанных.

Если Вы или Ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, сообщите об этом в полицию по телефону: 573-05-30 либо по телефону «112».

Источник: ГУ МВД
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-03-2021, 14:30
В Петербурге студентке сняли порчу за 41 тысячу рублей
30-11-2020, 19:39
В Ленобласти задержали группу цыган, грабивших пенсионеров
17-02-2021, 10:21
В Петербурге циганка сняла порчу за миллион рублей
22-03-2021, 10:45
В Петербурге полицейские задержали группу «телефонных» мошенников
22-07-2020, 10:52
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей
28-08-2020, 14:48
В Петербурге обезвредили карманницу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
110
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
283
1-04-2021, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
513
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
Наверх