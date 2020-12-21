В Петербурге лжесантехники «развели» пенсионерку

В минувшую субботу к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 82-летняя хозяйка квартиры на Школьной улице. Женщина рассказала, что днем в 14 часов к ней домой пришли трое неизвестных мужчин и под предлогом замены сантехники получили от нее 36 тысяч рублей. Однако никаких работ они не выполнили, а деньги забрали. Пенсионерка поняла, что ее обманули. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий 20 декабря – уже на следующий день после случившегося, около трех часов дня на Школьной улице сотрудники районного уголовного розыскам по горячим следам задержали троих граждан. Одним из них оказался 22-летний менеджер по продажам компании по ремонту бытовой техники (к сантехническим работам никакого отношения не имеющей), а двое других – неработающие, 24 и 41 года. Двое молодых подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, один пока допрошен в качестве свидетеля.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных.Если вы или ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.