Пушкинский район Петербурга и провинция Аюттхайя в Таиланде установят побратимские отношения

В Смольном состоялась важная рабочая встреча Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с представительной делегацией из Королевства Таиланд. Во главе делегации стоял Реват Арироб, Президент Организации местного самоуправления провинции Пхукет – одного из самых популярных туристических регионов Таиланда. Встреча, прошедшая в атмосфере взаимного уважения и заинтересованности, ознаменовала собой новый этап в развитии сотрудничества между Санкт-Петербургом и Таиландом, подчеркнув важность укрепления экономических, культурных и туристических связей между двумя странами.

Губернатор Беглов, приветствуя гостей, выразил искреннюю благодарность за визит в культурную столицу России и инициативу проведения столь конструктивного диалога. Он особо отметил знаменательную встречу Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Королевства Таиланд Сеттаха Тхависина в рамках форума "Один пояс, один путь", подчеркнув, что это событие стало мощным импульсом для дальнейшего развития российско-таиландских отношений. Беглов акцентировал внимание на официальном приглашении Таиланда стать страной-партнёром БРИКС, что свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимной поддержки между двумя государствами. Он также подчеркнул стратегическую важность для Санкт-Петербурга развития связей со странами Юго-Восточной Азии и государствами БРИКС, видя в Таиланде ключевого партнёра в этом регионе.

Реват Арироб, в свою очередь, выразил глубокую признательность за тёплый приём и поделился планами на ближайшее будущее. Он сообщил, что уже в следующем месяце делегация, включающая представителей туристического бизнеса и руководства провинции Пхукет, планирует посетить Санкт-Петербург с целью детального обсуждения перспектив сотрудничества. Это говорит о серьёзных намерениях Таиланда расширить взаимодействие с северной столицей России.

Беглов, в свою очередь, напомнил о богатой истории российско-таиландских отношений, отметив, что их истоки уходят в конец XIX века, к визиту в Санкт-Петербург Короля Таиланда Рамы Пятого. В этом году исполняется 128 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами – значительная дата, свидетельствующая о долгой и плодотворной истории взаимодействия. Он подчеркнул глубину культурного обмена между странами, отметив неоценимую роль Посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Сасивата Вонгсисавата, а также Почётного Генерального консульства в Санкт-Петербурге в развитии и укреплении этих связей.

Губернатор также обратил внимание на успехи в области образования, отметив, что русский язык изучается в национальных университетах Таиланда, а в Санкт-Петербурге, на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета, с большим интересом изучают тайский язык и культуру. Это взаимное стремление к познанию друг друга свидетельствует о желании сближения и укрепления культурных мостов между двумя народами. Эта инициатива, безусловно, способствует развитию не только академического сотрудничества, но и расширяет понимание культурных традиций и особенностей каждой страны.

Беглов выразил уверенность, что предстоящий визит представителей Пхукета станет важным шагом на пути к реализации совместных проектов в сфере туризма, экономики и культуры, открывая новые возможности для сотрудничества и процветания как Санкт-Петербурга, так и провинции Пхукет. Встреча стала ярким подтверждением стремления обеих сторон к развитию долгосрочных и взаимовыгодных отношений, закладывая прочный фундамент для будущих совместных успехов. Учитывая динамику развития российско-таиландских отношений на высоком государственном уровне, встреча в Смольном стала логичным и важным этапом в развитии регионального сотрудничества, обещая плодотворное взаимодействие на благо обеих стран. Дальнейшее развитие связей обещает новые перспективы в различных областях, от туризма и культуры до экономики и образования, создавая прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства.