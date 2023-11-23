В Мариинском дворце открылась XXIX Международная конференция "Женщины, меняющие мир", которая собрала участников со всего мира. Главным гостем мероприятия был заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Павел Иткин. Он зачитал обращение Председателя ЗС СПб, Александра Бельского, в котором отмечалась необходимость объединения усилий для решения глобальных проблем человечества. Бельский подчеркнул, что Международная женская конференция является примером уважительного диалога, который может привести к остановке спирального развития конфликтов и сделать мир более справедливым и стабильным.

По случаю открытия конференции, Павел Иткин вручил Благодарности Председателя ЗС игрокам и тренерам женской сборной Санкт-Петербурга по футболу, которые победили на первенстве России среди девушек до 19 лет. Это было заслуженное признание их труда и достижений в спорте. Обращение Губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, было оглашено вице-губернатором города, Натальей Чечиной. Беглов подчеркнул важность научных исследований, которые проводят женщины, а также значимость женщин в науке.

Тема конференции в этом году "Наука для женщин – женщины для науки" отражает важность их вклада в научное сообщество. На конференцию прибыли депутаты Федерального Собрания, представители органов исполнительной власти, научного сообщества, общественных организаций, артисты и бизнесмены. В рамках пленарного заседания были запланированы несколько сессий, включая "Политические решения в интересах женщин", "Женский взгляд: инвестиции в будущее" и "Наука для женщин".

Одним из выступающих была депутат петербургского парламента, Марина Шишкина, которая поделилась своим опытом и исследованиями в области политики и социального развития. Международная конференция "Женщины, меняющие мир" является важным форумом, где участники могут обсудить актуальные проблемы, найти совместные решения и внести свой вклад в создание более справедливого и устойчивого мира. Это также отличная возможность для женщин проявить свои таланты и достижения в различных областях, включая науку, политику, спорт и искусство.

Мариинский дворец, являющийся историческим и культурным символом Санкт-Петербурга, стал прекрасным местом для проведения этой важной конференции. Участники смогли насладиться не только обсуждениями и докладами, но и музыкальным приветствием, которое было подготовлено народным артистом России, Михаилом Боярским. Его выступление добавило особую атмосферу и радость к этому событию. Международная конференция "Женщины, меняющие мир" продолжает свою работу, и участники с нетерпением ждут продолжения обсуждений и взаимного обмена опытом. Это важное событие, которое поможет продвинуть равноправие и справедливость в обществе, а также вдохновит новое поколение женщин на активное участие в научных исследованиях и социальной жизни.