Мариинский дворец посетила делегация национального парламента Абхазии

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял в Мариинском дворце делегацию Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Парламента Лашей Ашубой. В беседе также участвовали депутаты Павел Крупник, Марина Шишкина и Денис Четырбок.

Председатель ЗС СПб приветствовал гостей и поблагодарил абхазских законодателей за большой вклад в развитие отношений между нашими странами.

- Уважаемый Лаша Нугзарович, мы встречаемся с вами не первый раз, вы участвовали в подписании Соглашения о сотрудничестве между петербургским парламентом и Сухумским городским Собранием. И мы все рады видеть, что сегодня вы возглавляете высший орган законодательной власти республики. Петербургские депутаты считают очень важным взаимодействие на уровне представительных органов с дружественными странами. Вместе мы противостоим санкционному давлению, выстраиваем новую систему политического и экономического взаимодействия. Санкт-Петербург, как и Абхазия, является регионом с развитой туристской индустрией, и мы можем обменяться полезным законотворческим опытом в данной отрасли, - сказал Александр Бельский.

Лаша Ашуба отметил прочные дружественные связи между Петербургом и Республикой Абхазия и выразил благодарность спикеру Законодательного Собрания за их укрепление.

- Взаимодействие петербургского парламента с Сухумским городским Собранием – пример тесного сотрудничества законодателей на региональном уровне. У нас очень много тем для обсуждения, представляющих взаимный интерес. Это развитие туристического, культурного и образовательного обмена, общая позиция на международной арене. Абхазия всегда поддерживала Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в условиях экономических санкций и проведения специальной военной операции, - подчеркнул спикер Народного Собрания.

Стороны также обсудили вопросы сохранения исторической памяти об участии народов СССР в Великой Отечественной войне, охраны исторических памятников и культурных ценностей.