Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес

Сегодня в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с Янет Эрнандес Перес, губернатором провинции Гавана Республики Куба. Это событие стало частью Международного муниципального форума БРИКС, который привлек внимание многих участников и экспертов со всего мира. В ходе встречи Александр Беглов выразил искреннюю благодарность Янет Эрнандес за теплый и радушный прием, который был оказан делегации Санкт-Петербурга во время их визита в Гавану в ноябре 2024 года. Он также отметил значимость проведения Дней Санкт-Петербурга в кубинской столице, что способствовало укреплению культурных и дружеских связей между двумя регионами.

Губернатор Беглов подчеркнул, что участие высокопоставленного представителя Кубы в Международном муниципальном форуме БРИКС придает особую значимость диалогу между городами. В этом году отмечается важная дата — 65 лет с момента восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, что свидетельствует о прочных связях и взаимопонимании между двумя государствами. Кроме того, в ноябре будет отмечаться 25-летие установления побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной, что также подчеркивает длительную историю сотрудничества.

Александр Беглов сообщил, что в ноябре 2025 года запланирован визит делегации Санкт-Петербурга в Гавану. Это будет важная возможность для петербургских специалистов обменяться опытом и идеями по развитию различных сфер жизни с их кубинскими коллегами. В рамках этого визита планируется подготовка особого подарка для жителей кубинской столицы — большого концерта петербургских артистов, который станет символом дружбы и культурного обмена между двумя городами.

Губернатор также отметил, что президенты России и Кубы, Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес, подчеркивают важность отношений между двумя странами, основанных на дружбе и взаимном уважении. Он выразил признательность за участие президента Кубы в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и за почтение памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда. Беглов подчеркнул, что кубинские добровольцы сражались вместе с воинами Красной армии на защитных рубежах Ленинграда, и это всегда будет в памяти россиян.

В ходе беседы были обсуждены также вопросы сотрудничества между Санкт-Петербургом и Кубой в таких важных сферах, как культура, образование, здравоохранение, а также реставрация и охрана памятников архитектуры. Губернатор напомнил, что этим летом Санкт-Петербург принимал гаванских школьников на празднике выпускников «Алые паруса», что стало значимым событием для молодежи обеих стран.

К новому учебному году Северная столица сделала важный шаг, поставив технику в школы Гаваны для классов русского языка, что покажет заинтересованность в обучении кубинских студентов русскому языку и культуре. В ближайшее время в петербургские учреждения среднего профессионального образования приедут кубинские студенты, которые будут учиться в рамках квоты, выделенной Правительством России, что откроет новые горизонты для обмена знаниями и опытом между молодыми специалистами двух стран.

Таким образом, встреча губернатора Беглова с Янет Эрнандес Перес стала важным шагом в укреплении отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной, открывая новые перспективы для сотрудничества в различных областях. Оба региона стремятся развивать и углублять свои взаимосвязи, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между Россией и Кубой.