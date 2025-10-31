ента новостей

15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес

Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов обсудил с губернатором кубинской провинции Гавана предстоящий визит делегации Санкт‑Петербурга в столицу Кубы

Сегодня в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с Янет Эрнандес Перес, губернатором провинции Гавана Республики Куба. Это событие стало частью Международного муниципального форума БРИКС, который привлек внимание многих участников и экспертов со всего мира. В ходе встречи Александр Беглов выразил искреннюю благодарность Янет Эрнандес за теплый и радушный прием, который был оказан делегации Санкт-Петербурга во время их визита в Гавану в ноябре 2024 года. Он также отметил значимость проведения Дней Санкт-Петербурга в кубинской столице, что способствовало укреплению культурных и дружеских связей между двумя регионами.

Губернатор Беглов подчеркнул, что участие высокопоставленного представителя Кубы в Международном муниципальном форуме БРИКС придает особую значимость диалогу между городами. В этом году отмечается важная дата — 65 лет с момента восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, что свидетельствует о прочных связях и взаимопонимании между двумя государствами. Кроме того, в ноябре будет отмечаться 25-летие установления побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной, что также подчеркивает длительную историю сотрудничества.

Александр Беглов сообщил, что в ноябре 2025 года запланирован визит делегации Санкт-Петербурга в Гавану. Это будет важная возможность для петербургских специалистов обменяться опытом и идеями по развитию различных сфер жизни с их кубинскими коллегами. В рамках этого визита планируется подготовка особого подарка для жителей кубинской столицы — большого концерта петербургских артистов, который станет символом дружбы и культурного обмена между двумя городами.

Губернатор также отметил, что президенты России и Кубы, Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес, подчеркивают важность отношений между двумя странами, основанных на дружбе и взаимном уважении. Он выразил признательность за участие президента Кубы в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и за почтение памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда. Беглов подчеркнул, что кубинские добровольцы сражались вместе с воинами Красной армии на защитных рубежах Ленинграда, и это всегда будет в памяти россиян.

В ходе беседы были обсуждены также вопросы сотрудничества между Санкт-Петербургом и Кубой в таких важных сферах, как культура, образование, здравоохранение, а также реставрация и охрана памятников архитектуры. Губернатор напомнил, что этим летом Санкт-Петербург принимал гаванских школьников на празднике выпускников «Алые паруса», что стало значимым событием для молодежи обеих стран.

К новому учебному году Северная столица сделала важный шаг, поставив технику в школы Гаваны для классов русского языка, что покажет заинтересованность в обучении кубинских студентов русскому языку и культуре. В ближайшее время в петербургские учреждения среднего профессионального образования приедут кубинские студенты, которые будут учиться в рамках квоты, выделенной Правительством России, что откроет новые горизонты для обмена знаниями и опытом между молодыми специалистами двух стран.

Таким образом, встреча губернатора Беглова с Янет Эрнандес Перес стала важным шагом в укреплении отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной, открывая новые перспективы для сотрудничества в различных областях. Оба региона стремятся развивать и углублять свои взаимосвязи, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между Россией и Кубой.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-03-2025, 20:12
Петербург установил глубокие и прочные связи с Кубой и Мьянмой
27-06-2025, 14:04
Пушкинский район Петербурга и провинция Аюттхайя в Таиланде установят побратимские отношения
20-10-2025, 19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19-12-2023, 12:01
Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств
5-05-2025, 09:57
Продолжаем дружить с Кубой
15-07-2025, 17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
27-10-2025, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
25-10-2025, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Наверх