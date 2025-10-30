ента новостей

Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На Пискаревском мемориальном кладбище Александр Беглов и Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

Вчера, на Пискарёвском мемориальном кладбище, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин провели торжественную церемонию, в ходе которой возложили венки и цветы к величественному монументу «Мать-Родина» и к знаку на Аллее Памяти. Эти памятные места увековечивают подвиг белорусских героев, которые в годы Великой Отечественной войны стали защитниками Ленинграда.

Александр Беглов, выступая перед присутствующими, подчеркнул значимость исторической памяти для обеих стран. Он отметил, что 80-ю годовщину Великой Победы президенты России и Беларуси отметили вместе на Красной площади в Москве. Это символизирует глубокую связь между Россией и Беларусью, основанную на уважении к подвигу тех, кто отстоял свободу и независимость общей Родины.

В ходе своего выступления губернатор также вспомнил о том, что в годы блокады Ленинграда в борьбе за город принимали участие представители всех республик и областей Советского Союза, среди которых были и белорусские юноши, обучавшиеся в Ленинграде. Эти ребята, пришедшие из Белоруссии в ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения, стали неотъемлемой частью защитников города. Примерно 24 тысячи подростков в возрасте от 14 до 16 лет приехали в Ленинград до начала войны. Однако летом 1941 года их учёба была прервана, и они были направлены на предприятия, которые производили оружие и боеприпасы для фронта.

Эти молодые люди, заменившие ушедших на фронт взрослых рабочих, трудились по 12 часов в смену в холодных цехах, под постоянными обстрелами и бомбёжками. Несмотря на голод и ужасные условия, они не только справлялись с поставленными задачами, но и перевыполняли нормы, установленные для взрослых. Эти подростки остались в Ленинграде и разделили тяжёлую судьбу жителей блокадного города, где каждый второй из них не пережил ужасов войны.

Те, кто выжил, вернулись после войны в свою родную Беларусь и стали восстанавливать разрушенную страну. В память о тех, кто отдал свою жизнь, в октябре 1996 года, по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко и правительства Санкт-Петербурга, на Пискарёвском мемориальном кладбище был установлен памятный знак-стела, посвящённый подросткам из Беларуси, которые погибли во время блокады. Этот знак стал первым шагом к созданию Аллеи Памяти, которая состоит из плит, увековечивающих имена уроженцев республик Советского Союза и регионов России, защищавших Ленинград.

В 2004 году на Аллее Памяти была установлена плита, посвящённая всем белорусам, павшим в борьбе за Невскую твердыню. Эта плита стала символом памяти и уважения к тем, кто отдал свои жизни, защищая город, ставший символом мужества и стойкости. Таким образом, память о героях, которые сражались за Ленинград, продолжает жить в сердцах людей, а памятные знаки служат напоминанием о том, как важно помнить и чтить подвиги предков.

