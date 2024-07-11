Милонов ополчился на турецкие сериалы

Виталий Валентинович Милонов – личность яркая и харизматичная. Без него жизнь петербургского ЗакСа в какой-то мере стала скучнее. Однако знаменитый депутат продолжает обращать на себя внимание и по плодотворной работе в Госдуме.

На этот раз Милонов предложил запретить турецкие сериалы. По мнению парламентария, они оказывают негативное влияние на женщин, у которых формируется неверный образ настоящего мужчины.

Показанное в турецких сериалах напоминает сказку. Однако реальность оказывается совершенно иной – по словам парламентария, женщина в Турции не может сказать слово поперек мужчине, а к приезжим представительницам слабого пола отношение там оказывается еще хуже.

«Питерец.ру» считает, что к словам парламентария стоит прислушаться. Возможно, запрещать сериалы и не стоит – их все равно будут смотреть в интернете. Разбираться, что именно происходит в Турции, тоже не надо – тут уместна поговорка про устав и монастырь.

Однако Милонов поднял серьезную проблему. Женщинам преподносят неверный образ настоящего мужчины, что не лучшим образом сказывается на семьях. Кстати, по данным Росстата, в стране снижается число заключенных браков, причем данная тенденция наблюдается по всей стране.