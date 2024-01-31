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Питерец.ру » Политика » Сергей Бабурин снялся с президентских выборов и призвал голосовать за Владимира Путина

Сергей Бабурин снялся с президентских выборов и призвал голосовать за Владимира Путина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Широкую известность Бабурин получил в начале 90-х, в бытность народным депутатом.

Доктор юридических наук Сергей Бабурин, придя в Центризбирком, не только сдал в комиссию подписи в свою поддержку, но и объявил о снятии с президентских выборов. Бабурин представил в ЦИК более 100 тысяч подписей, собранных его сторонниками в течение января. СМИ уже распространили развёрнутое заявление Бабурина: «Питерец.ру» тезино приводит суть позиции 64-летнего политика.

Обращаясь ко «всем национально ориентированным гражданам России», Бабурин призвал объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина. Лейтмотив заявления Бабурина о снятии с выборов – «Не останавливаться!».

Биография Бабурина изобилует интересными фактами. В начале 80-х будущий народный депутат во время службы в армии находился в Афганистане. В аспирантуре Бабурин учился в Ленинграде, после чего на волне Перестройки выдвинулся в деканы юридического факультета Омского университета в возрасте моложе 30 лет.

В дальнейшем Бабурин заседал и в Верховном совете РСФСР, и в Государственной Думе РФ, занимал должность заместителя председателя нижней палаты российского парламента. В 2018 году Бабурин принимал участие в президентских выборах, будучи выдвинутыми «Российским общенародным союзом». Результат Бабурина на тех выборах – менее 1 процента.


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