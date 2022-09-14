Александр Бельский рассказал о планах на предстоящий парламентский год

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга начинается 2022–2023 парламентский год. Спикер Александр Бельский рассказал о планах законотворческой работы. Так, в перечне документов, которые необходимо рассмотреть Собранию, содержится более 450 проектов.

– В этом году нас ждет полноценная работа, без раскачки, сразу в бой. В октябре-ноябре предстоит рассмотреть законопроект о бюджете города на ближайшие три года. По этому вопросу уже состоялись «нулевые чтения» – рабочие совещания и горячие дискуссии проходили в течение двух недель. Объем рассмотренной расходной части городской казны оценивается практически в 1 трлн. рублей. Только заявокна дополнительное финансирование обсудили на сумму более 230 млрд. рублей. Доходная часть немного меньше, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что город вплотную подошел к заявленной высоте в 1 триллион рублей. Еще три года назад эта цифра казалась недостижимой. Мы помним ту иронию, с которой все относились к этим планам. Бюджетный триллион – это показатель качества управления, цены обещания и обязательности его исполнения, ­– прокомментировал Александр Бельский.

По словам спикера, в ходе осенней корректировки предстоит дополнительно распределить почти 200 млрд. рублей.

– Наполнение бюджета идет с существенным превышением плана. Такого результата удалось достичь благодаря своевременно принятым мерам по поддержке экономики. Нужно понимать, что нас ждет непростой год. Мы столкнулись с новыми вызовами, с экономическим давлением. В результате одни из главных налогоплательщиков – компании автомобильной отрасли – практически остановили работу. Нарушены логистические цепочки. Уверен, что та доходная часть, которой нам удалось достичь, позволит городу динамично развиваться, – добавил он.

В период с 1 июля по 7 сентября на рассмотрение Собрания было внесено порядка шестидесяти документов. Речь идет о дополнительных мерах поддержки ветеранов, инвалидов, доноров и молодых ученых. Кроме того, необходимо окончательно привести городское законодательство в соответствие с федеральным законом о публичной власти. Предстоит также работа в Общественном штабе по реновации.

– Благодарю депутатов, которые выезжали на территории, встречались с жителями и собирали информацию для того, чтобы мы могли плодотворно работать в Общественном штабе. Наряду с широким обсуждением закона о реновации возникало много сопутствующих вопросов. Сразу вспомнили, как быстро меняются управляющие компании, как во многих домах подделываются протоколы. Люди начали переживать, как будет проходить голосование в их домах. Все эти задачи нам предстоит решать в новом парламентском году, – сказал Александр Бельский.