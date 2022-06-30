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Питерец.ру » Политика » Александр Бельский: Наш город готов взять на себя обязанности центра новой дипломатии

Александр Бельский: Наш город готов взять на себя обязанности центра новой дипломатии

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский: Наш город готов взять на себя обязанности центра новой дипломатии

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в работе Х Петербургского международного юридического форума. Крупнейшая в России правовая дискуссионная площадка открылась в этом году под общей темой – «Остаться в праве». Ожидается, что на полях форума соберется более 3 тыс. представителей 40 стран мира. Хедлайнерами пленарного заседания, которое было посвящено праву в многополярном мире, стали заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр юстиции Республики Сербия Майя Попович и президент Ассоциации юристов Индии Кумар Прашант.

– Петербургский международный юридический форум в этом году приобрел совершенно новое наполнение. Теоретические дискуссии о праве как форме сосуществования приобретают по-настоящему практическое значение для выживания человечества.

Сегодня мы находимся на историческом перекрестке. На наших глазах рушится система сдержек и противовесов, которая более семи десятилетий удерживала мир от глобальных конфликтов. Решая свои экономические проблемы, страны старого Запада пытаются навязать мировому сообществу приоритет «правил» над международным правом. Для тех, кто не согласен с таким перераспределением включается политика «отмены», нелегитимных санкций и безудержного шельмования. Вот только они не замечают, что мир изменился.

Большая часть интенсивно развивающихся государств больше не хочет жить «по понятиям», которые зависят исключительно от воли сильного. Это очень хорошо видно по результатам Петербургского международного экономического форума и пекинского саммита БРИКС. Абсолютно четко обозначен запрос на формирование системы международного права, опирающейся на справедливость и взаимное уважение, учитывающей интересы и безопасность каждой суверенной страны.

Будущее за многополярным миром. И наш город готов взять на себя обязанности центра этой новой дипломатии. Петербург, еще три века назад ставший петровским «окном в Европу», всегда рад видеть друзей, настроенных на конструктивный диалог и взаимопонимание, – сказал спикер петербургского парламента Александр Бельский.


Источник: ЗАКС
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