В Конюшенном ведомстве может появиться музей истории архитектуры Петербурга

В центре Петербурга, рядом с каналом Грибоедова, располагается уникальный архитектурный памятник — Конюшенное ведомство. К сожалению, на протяжении долгого времени комплекс находится в аварийном состоянии. Власти не спешат заниматься спасением объекта, хотя промедление может только ухудшить ситуацию. Здание постепенно разрушается, в настоящий момент точное состояние его фундаментов и грунтов во дворе остаётся неизвестным.

Год назад городская администрация начала предпринимать шаги по поиску инвесторов, но остановилась на полпути. Прошлым летом в Петербурге открылась выставка проектов, посвященных вопросам реставрации ведомства. Представленные концепции нельзя было назвать идеальными, тем не менее девелоперы предлагали конкретные варианты преобразования комплекса. Однако после завершения работы выставки власти так и не объявили конкурс на реконструкцию памятника.

С того момента активисты и горожане периодически возвращаются к теме реновации Конюшенного ведомства. Так, члены Всемирного клуба петербуржцев считают , что на территории объекта необходимо разместить музей истории архитектуры. «Если мы столичный город, мы должны быть не хуже Москвы. У них есть такой музей, для нашего города такое учреждение тоже будет привлекательным. Правда, нельзя рассчитывать целиком на федеральную поддержку, нужно искать и другие варианты финансирования. Что касается Конюшенного ведомства, то оно могло бы стать одной из потенциальных площадок для такого музея», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В ходе дискуссии члены клуба пришли к выводу, что им необходимо совместными усилиями подготовить собственную концепцию развития территории.

Идею создания в Конюшенном ведомстве музея можно назвать действительно удачной, но в этом случае остро встаёт проблема финансирования проекта. Музеи, как правило, не отличаются высокой доходностью, а для реконструкции ведомства требуются большие средства. Эксперты полагают, что выходом из положения стало бы совмещение в концепции развития культурной и коммерческой составляющих. Объект должен представлять интерес для горожан и в то же время приносить доход инвестору, которому придется вложить в ремонт памятника немалые деньги.



Вопрос успеха реализации подобного проекта остаётся открытым. Прежде всего результат зависит от действий властей, их готовности сотрудничать с девелоперами и рассматривать различные варианты использования здания. Сейчас со стороны Смольного не наблюдается попыток спасти Конюшенное ведомство от разрушения. Если администрация города не обратит внимание на состояние сооружения, Петербург рискует потерять ценный и перспективный объект, территория которого уже около десяти лет заброшена и скрыта за рекламными растяжками.