Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником

По распоряжению КГИОП Дом культуры им. Ильича на Московском проспекте признали памятником регионального значения и внесли его в единый государственный реестр. Объект возводился для рабочих «Электросилы» и вагоностроительного завода им. И.Е. Егорова. Он построен по проекту архитектора Николая Демкова в 1929-1931 годах и является одним из наиболее ярких примеров конструктивизма.

Первый капремонт здесь прошёл в 1990 году. В результате такого вмешательства, стеклянная призма, освещавшая лестницу, утратила своё сплошное остекление. Тогда, как отмечает КГИОП, «пропал острый контраст хрупкого прозрачного объёма и свободно нависавшего над ним балкона». В 2018 году были проведены работы по ремонту и реставрации фасадов здания, были обнаружены и восстановлены конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, представляющие собой декоративный элемент в виде серпа и молота.

Почти 20 лет ДК им. Ильича ждал своего часа. Тем временем, в Петербурге, по подсчётам специалистов, более 2 тысяч проблемных объектов. Крупнейший из них - Конюшенное ведомство. Это давно заброшенное пространство находится на набережной канала Грибоедова, напротив Марсова поля. Около 10 лет назад здесь хотели построить апарт-отель, но проект отменили. Однако компания-инвестор «Плаза Лотос Групп» снесла полностью целый корпус и оставила один этаж от другого, только вмешательство градозащитников помешало серии дальнейших перепланировок. Сейчас у комплекса появился шанс на новую жизнь. В июле 2019 года Смольный открыл выставку проектов по реконструкции исторического ансамбля. К сожалению, все представленные концепции были признаны недоработанными. Торги по выбору инвестора должны пройти в этом году, но до сих пор администрация города не предложила конкретные варианты взаимодействия с бизнесом. Поэтому риск потерять памятник растёт с каждым днём, а ждать решения, как ДК им. Ильича, здания ведомства не смогут.

Та же участь грозит дому Челищева на Вознесенском проспекте. Сейчас тут квартируют вандалы и бездомные. Казармы Морского гвардейского экипажа в Коломне вообще никому не нужны, владельцем их является обанкротившаяся строительная компания. Порядка двух десятилетий здание находится в заброшенном состоянии и разрушается.

Санкт-Петербург известен на весь мир благодаря своим памятникам, это накладывает на власти ряд серьёзных обязательств. К сожалению, бюджет не в силах покрыть все необходимые расходы на работы по сохранению исторически ценных объектов. И без привлечения дополнительных средств со стороны инвесторов эти здания могут безвозвратно исчезнуть из городского ландшафта.