Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником

По распоряжению КГИОП Дом культуры им. Ильича на Московском проспекте признали памятником регионального значения и внесли его в единый государственный реестр. Объект возводился для рабочих «Электросилы» и вагоностроительного завода им. И.Е. Егорова. Он построен по проекту архитектора Николая Демкова в 1929-1931 годах и является одним из наиболее ярких примеров конструктивизма.
Первый капремонт здесь прошёл в 1990 году. В результате такого вмешательства, стеклянная призма, освещавшая лестницу, утратила своё сплошное остекление. Тогда, как отмечает КГИОП, «пропал острый контраст хрупкого прозрачного объёма и свободно нависавшего над ним балкона». В 2018 году были проведены работы по ремонту и реставрации фасадов здания, были обнаружены и восстановлены конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, представляющие собой декоративный элемент в виде серпа и молота.
Почти 20 лет ДК им. Ильича ждал своего часа. Тем временем, в Петербурге, по подсчётам специалистов, более 2 тысяч проблемных объектов. Крупнейший из них - Конюшенное ведомство. Это давно заброшенное пространство находится на набережной канала Грибоедова, напротив Марсова поля. Около 10 лет назад здесь хотели построить апарт-отель, но проект отменили. Однако компания-инвестор «Плаза Лотос Групп» снесла полностью целый корпус и оставила один этаж от другого, только вмешательство градозащитников помешало серии дальнейших перепланировок. Сейчас у комплекса появился шанс на новую жизнь. В июле 2019 года Смольный открыл выставку проектов по реконструкции исторического ансамбля. К сожалению, все представленные концепции были признаны недоработанными. Торги по выбору инвестора должны пройти в этом году, но до сих пор администрация города не предложила конкретные варианты взаимодействия с бизнесом. Поэтому риск потерять памятник растёт с каждым днём, а ждать решения, как ДК им. Ильича, здания ведомства не смогут.
Та же участь грозит дому Челищева на Вознесенском проспекте. Сейчас тут квартируют вандалы и бездомные. Казармы Морского гвардейского экипажа в Коломне вообще никому не нужны, владельцем их является обанкротившаяся строительная компания. Порядка двух десятилетий здание находится в заброшенном состоянии и разрушается.
Санкт-Петербург известен на весь мир благодаря своим памятникам, это накладывает на власти ряд серьёзных обязательств. К сожалению, бюджет не в силах покрыть все необходимые расходы на работы по сохранению исторически ценных объектов. И без привлечения дополнительных средств со стороны инвесторов эти здания могут безвозвратно исчезнуть из городского ландшафта.
Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником
По распоряжению КГИОП Дом культуры им. Ильича на Московском проспекте признали памятником регионального значения и внесли его в единый государственный реестр. Объект возводился для рабочих «Электросилы» и вагоностроительного завода им. И.Е. Егорова. Он построен по проекту архитектора Николая Демкова в 1929-1931 годах и является одним из наиболее ярких примеров конструктивизма.