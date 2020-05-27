В Петербурге прокуратура проверит обстоятельства обрушения балконов исторического здания



Утром 26 мая в центре Петербурга на тротуар рухнули четыре балкона. Обрушение произошло в многоквартирном жилом доме №20 на Кирочной улице. По сообщениям очевидцев, в ходе инцидента никто не пострадал. 27 мая стало известно, что обстоятельства происшествия проверит прокуратура Центрального района. Представители надзорного ведомства проанализируют действия сотрудников управляющей компании на предмет выполнения должностных обязанностей.

Шестиэтажный монолитно-бетонный дом №20 на Кирочной улице в 2001 году был добавлен в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Провести капитальный ремонт здания планировалось в 2021 году, однако работы должны были включать только обновление фасада и системы горячего водоснабжения. Прокуратуре предстоит выяснить, по какой причине у персонала УК, обслуживающего дом, отсутствовала информация о потенциальной угрозе обрушения балконов.

Происшествие на Кирочной улице наглядно демонстрирует проблемы охраны культурных памятников в Северной столице. В Петербурге располагается большое количество ценных сооружений, многие из которых не ремонтируются годами и постепенно разрушаются. Во время самоизоляции контроль за состоянием исторических зданий ослаб еще сильнее. Так, в период «нерабочих дней» КГИОП не проводил очных проверок проблемных городских сооружений. Комитет следил за состоянием некоторых объектов дистанционно, но эти меры можно назвать недостаточными с учётом числа архитектурных памятников в городе.

Среди ценных сооружений, нуждающихся в ремонте, стоит отметить Конюшенное ведомство, судьбу которого не могут решить уже около десяти лет. Уникальный культурный памятник в настоящее время находится в аварийном состоянии. Власти намеревались отдать объект инвестору для реконструкции, но этот процесс застопорился. Летом прошлого года в городе проходила выставка проектов, посвященных реставрации комплекса, однако официальный конкурс так и не был объявлен.

Если Конюшенное ведомство еще можно спасти, то Пробирная палата на канале Грибоедова практически полностью утрачена вследствие действий недобросовестного девелопера. В 2008 году большая часть здания была снесена по инициативе компании «Легион». У властей еще есть шансы спасти остатки палаты, передав объект надежному инвестору, но вопрос восстановления здания и благоустройства прилегающей территории в администрации давно не поднимался.

Необходим ремонт и Пальмовой оранжерее на Шпалерной улице. Здание принадлежит частному владельцу, который в первую очередь заинтересован в его продаже, а не в обновлении. Оранжерея предлагается к покупке по неоправданно завышенной цене, если учитывать состояние объекта и необходимость в будущем конкурировать с располагающимися рядом теплицами Таврического сада.

Чтобы случаи, подобные обрушению балконов на Кирочной улице, не повторялись, городским властям нужно усовершенствовать систему охраны культурных памятников. Наибольшее внимание требуется разрушающимся объектам, поэтому необходимо рассматривать различные пути их спасения. Одним из наиболее перспективных вариантов является сотрудничество с инвесторами, но выбирать стоит только опытных и проверенных предпринимателей.