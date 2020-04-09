В Петербурге вандал осквернил храм Благовещения Пресвятой Богородицы

В конце марта настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы обратился в полицию по факту вандализма. Священник обнаружил, что неизвестный исписал стену церкви оскорбительными словами. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ. 7 апреля на Васильевском острове полицейские задержали подозреваемого, им оказался 27-летний житель Петербурга. У мужчины взяли обязательство о явке, расследование по делу продолжается.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы является архитектурным памятником XVIII века, он находится под охраной государства. Горожанам и туристам необходимо со всей ответственностью относиться к историческим сооружениям Петербурга. Памятники архитектуры являются культурным достоянием Северной столицы, но из-за отсутствия должных мер по их защите многие здания в последние годы разрушаются или оскверняются вандалами. К примеру, от Пробирной палаты на канале Грибоедова на сегодняшний день остались одни руины. Более десяти лет назад большая часть здания была снесена представителями компании «Легион». За последующие годы серьезных попыток восстановить палату не предпринималось, несмотря на то, что объект является памятником архитектуры XVIII—XIX веков.

Несомненно, есть позитивные случаи реконструкции подобных объектов. Недавно Фонд капитального ремонта завершил работы по капремонту дома Мурузи на Литейном проспекте. Однако судьба множества других ценных зданий Петербурга остаётся неопределенной. Так, долгое время власти не могут найти инвестора для реставрации Конюшенного ведомства. Грандиозный архитектурный комплекс, расположенный в самом центре города, продолжает разрушаться. В прошлом году в Петербурге работала выставка проектов, посвященных реновации ведомства. Хотя концепции не были лишены недостатков, девелоперы предлагали реальные шаги по восстановлению объекта и превращению его в востребованное общественное пространство. По окончании выставки власти не выбрали сроки проведения конкурса на реставрацию ведомства, но обещали определиться позднее. На сегодняшний день новостей по этому вопросу до сих пор нет.

Тем временем градозащитники пытаются спасти исторические здания на Тележной улице. Сооружения стали сносить в период объявленной самоизоляции, что особенно возмутило активистов. Официально торги по аварийным домам назначены на 30 апреля. Общественники предлагают принять меры по сохранению объектов, например, пересмотреть стартовую цену на лот. Это позволит участвовать в аукционе инвесторам, готовым обеспечить реконструкцию домов. Позиция активистов понятна, так как далеко не всегда девелоперы стараются поддерживать полученный объект в надлежащем состоянии. Например, Пальмовая оранжерея Таврического сада, которая сейчас находится в частных руках, нуждается в ремонте. Однако её владелец больше заинтересован в продаже объекта, причем по завышенной цене. Здание не могут продать уже несколько лет: потенциальные инвесторы понимают, что на преображение оранжереи понадобятся немалые средства.

Чтобы сохранить культурное наследие Петербурга, властям необходимо активнее рассматривать концепции, направленные на реконструкцию ценных памятников. Данная задача в свою очередь требует привлечения дополнительных ресурсов и сотрудничества с грамотными инвесторами.