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Питерец.ру » Общество » На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения

На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) (км 31+700 – км 32+300 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги, в период с 11 по 22 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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