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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» прошли межведомственные учения по ликвидации последствий крупного ДТП

На трассе «Сортавала» прошли межведомственные учения по ликвидации последствий крупного ДТП

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» прошли межведомственные учения по ликвидации последствий крупного ДТП с автобусом и большим количеством пострадавших

6 августа 2026 года во Всеволожском районе Ленинградской области, на 31-м километре трассы А-121 «Сортавала», прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. Мероприятие было организовано ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Согласно сценарию учений, автобус, перевозивший 30 пассажиров, двигался в сторону города Сортавала. Внезапно водитель утратил контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с припаркованным на обочине грузовиком. В результате аварии были повреждены силовые конструкции автобуса, некоторые пассажиры оказались заблокированы. Дополнительными факторами риска стали возможная утечка топлива, наличие газобаллонного оборудования и угроза возгорания.

В учениях приняли участие представители МЧС России, МВД России, Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас», ГКУ ЛО «УГЗ ЛО», Комитета по здравоохранению, «ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи», Территориального центра медицины катастроф, а также других экстренных оперативных и аварийно-спасательных служб.

Целями учений являлись оценка оперативности реагирования служб РСЧС, отработка взаимодействия всех задействованных ведомств, совершенствование навыков управления при ликвидации ДТП с использованием авиационных технологий, оказание первой и специализированной медицинской помощи, проведение медицинской сортировки пострадавших, определение приоритетов эвакуации, организация объездных путей, информирование водителей о транспортных заторах, а также практическое применение вертолетов для эвакуации и разведки.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отметил: «Дорожные службы, одними из первых прибывающие на место ДТП, обеспечивают безопасность, прикрывая зону происшествия спецтехникой и организуя движение. После завершения работ спасателей и медиков подрядная организация приступает к очистке дороги и восстановлению поврежденных элементов. Сегодняшние учения продемонстрировали готовность дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и обслуживающей организации к оперативному реагированию на возможные аварии».

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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