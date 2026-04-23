На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает об ограничениях движения на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В период с 23 апреля по 20 мая, ежедневно с 08:00 до 19:00, будет ограничена пропускная способность на участке с 80-го по 130-й километр.

Эти меры связаны с проведением работ по санации (ликвидации) трещин в асфальтобетонном покрытии. Скоростной режим на данном участке будет снижен до 50 км/ч. Кроме того, будет осуществляться поэтапное попеременное перекрытие по одной полосе движения из трех в каждом направлении, на отрезке от поселка Цвелодубово до поселка Черкасово.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, данные работы не предполагают существенных заторов, так как будут проводиться в динамическом режиме. Основной целью является герметизация дорожного полотна для предотвращения проникновения влаги, защиты от образования ям и продления срока службы трассы.

Организация дорожного движения будет осуществляться согласно утвержденной схеме. На участке установят временные дорожные знаки, а также будет использоваться машина прикрытия, оборудованная всем необходимым для обеспечения безопасности: проблесковыми маячками, направляющей стрелкой, стробоскопами и демпфирующим устройством.