На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность

На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность

С понедельника на одном из участков федеральной трассы Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) с 13 по 21 апреля. В связи с проведением работ по вскрытию трещин на асфальтобетонном покрытии, на участке с 12-го по 24-й километр (от КАД до деревни Разметелево) будет ограничена скорость движения до 50 км/ч. Одна из двух полос в каждом направлении будет поэтапно перекрываться в дневное время, с 08:00 до 19:00.

Эти мероприятия направлены на герметизацию дорожного полотна, предотвращение проникновения влаги, а также на защиту от образования ям и сохранение ровности покрытия для продления срока службы трассы. Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, а также задействована машина прикрытия со специальным оборудованием.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркнул, что работы будут вестись в динамическом режиме и не должны вызвать значительных пробок. В часы пик они будут проводиться на встречном направлении с минимальной интенсивностью. При возникновении заторов работы будут приостановлены, а техника убрана для обеспечения проезда. В выходные дни проведение работ не планируется.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ремонт дорог
Похожие публикации

25-10-2021, 23:01
На трассе «Кола» будет организовано реверсивное движение
22-07-2025, 10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
20-11-2023, 17:50
На трассе «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) ограничат движение
25-04-2025, 14:12
На трассе «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность
24-07-2025, 16:29
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность
30-05-2025, 10:35
В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх