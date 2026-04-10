На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) с 13 по 21 апреля. В связи с проведением работ по вскрытию трещин на асфальтобетонном покрытии, на участке с 12-го по 24-й километр (от КАД до деревни Разметелево) будет ограничена скорость движения до 50 км/ч. Одна из двух полос в каждом направлении будет поэтапно перекрываться в дневное время, с 08:00 до 19:00.

Эти мероприятия направлены на герметизацию дорожного полотна, предотвращение проникновения влаги, а также на защиту от образования ям и сохранение ровности покрытия для продления срока службы трассы. Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, а также задействована машина прикрытия со специальным оборудованием.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркнул, что работы будут вестись в динамическом режиме и не должны вызвать значительных пробок. В часы пик они будут проводиться на встречном направлении с минимальной интенсивностью. При возникновении заторов работы будут приостановлены, а техника убрана для обеспечения проезда. В выходные дни проведение работ не планируется.