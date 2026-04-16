Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков

На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндией) в период с 21 по 25 апреля. На участке дороги с 47-го по 65-й километр, простирающемся от поселка Белоостров до поселка Огоньки, будут проводиться работы по заделке трещин на дорожном покрытии.

В связи с этим, пропускная способность участка будет снижена. Скорость движения ограничат до 50 км/ч. Одна из трех полос движения в каждом направлении будет поэтапно перекрываться. Эти работы планируются в дневное время, с 08:00 до 20:00, и, как ожидается, не вызовут значительных заторов.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, дорожные работы направлены на герметизацию дорожного полотна, предотвращение попадания влаги, защиту от образования ям, а также на поддержание ровности и продление срока службы трассы.

В процессе работ будет применяться утвержденная схема организации движения. Установят временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, и задействуют автомобиль прикрытия, оснащенный необходимым оборудованием: дорожными знаками, проблесковыми маячками, направляющей стрелкой и стробоскопами с желтой индикацией. Все работы будут проводиться в соответствии с установленным порядком.

