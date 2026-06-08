На КАД между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения с 103 по 93 километр внешнего кольца КАД (А-118) в период с 17 по 25 июня. Ограничения вводятся для устранения колейности дорожного покрытия.

В связи с проведением работ по ликвидации колейности будут временно перекрыты вторая и третья полосы движения. По первой полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, на участке КАД между развязками с Гостилицким шоссе и Ропшинским шоссе. Точные сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Организация дорожного движения будет осуществляться согласно утвержденной схеме. На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация. Информация об ограничениях движения будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.