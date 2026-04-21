На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения

На участке Кольцевой автодороги (КАД) между Большим Обуховским мостом и развязкой с Софийской улицей с 30 апреля по 8 мая будут ограничены две полосы движения. Это связано с проведением работ по устранению колеи на проезжей части.

Как сообщил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, на указанный период будут закрыты первая и вторая полосы. Движение по третьей и четвёртой полосам будет осуществляться с ограничением скорости до 50 км/ч.

Работы будут вестись на внутреннем кольце КАД, на отрезке с 57-го по 60-й километр. Ремонт будет проходить круглосуточно, в две смены. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

При проведении работ будет задействована утвержденная схема организации дорожного движения. Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализаторы. Информация об ограничениях будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.