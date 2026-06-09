На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на КАД. В период с 20 июня по 3 июля на участке между развязками Московского и Таллинского шоссе будут закрыты третья и четвертая полосы движения. Для первой и второй полос будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Эти меры необходимы для проведения работ по устранению колеи на проезжей части. Ремонтные работы будут осуществляться в круглосуточном режиме, в две смены, на участке внутреннего кольца КАД с 64 по 80 километр.

Реализация работ будет проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализаторы. Информация об ограничениях будет также отображаться на табло переменной информации.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.