ента новостей

20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
14:18
В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение
13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
11:10
В правительстве опровергли планы по блокировке YouTube в России
10:54
Изменившийся климат приводит к потерям
10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
09:53
Штрафуют велосипедистов и самокатчиков
09:44
«Цифровая Россия» запускает масштабную программу цифровой грамотности
09:36
В Петербурге прошла акция "Привет, это я!" в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом
09:32
Из Петербурга отправился груз помощи для десантников под Херсоном
01:16
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга продлил контракт с Владиславом Бабкевичем, а двумя новичками клуба стали Игорь Тисевич и кубинец Марлон Янт
00:43
Никита Зайцев и Сергей Андронов – новички СКА
21:43
На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся
16:47
Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год
14:32
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве под видом магии
14:13
В центре Петербурга поймали подозреваемого в грабеже
14:06
На улице Репищева неизвестный стрелял из «травмата» в драке
14:00
На проспекте Солидарности неизвестные напали на с ножом на 16-летнего подростка
13:49
В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей
13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы

На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной улицей будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 30 мая по 5 июня будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 25 по 12 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй и третьей полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ОА «ВАД».   

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-04-2021, 12:28
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют две полосы движения
21-04-2021, 21:12
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
18-08-2021, 11:29
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют две полосы движения
13-04-2021, 11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
24-04-2024, 15:09
На КАД между ЗСД и развязкой с проспектом Культуры перекроют две полосы
24-04-2021, 20:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

Происшествия на дорогах

0
169
Сегодня, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
76
Сегодня, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
77
Сегодня, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
0
87
Сегодня, 10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
Наверх