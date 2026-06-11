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На КАД между развязкой Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внутреннем кольце КАД между развязкой Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы движения

На участке внутреннего кольца КАД, между развязкой с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и Большим Обуховским мостом, с 26 июня по 3 июля будут частично ограничены движение и скоростной режим. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об этом в связи с работами по устранению колеи.

На участке с 51 по 56 километр КАД будут закрыты для проезда первая и вторая полосы. Движение будет осуществляться по третьей и четвёртой полосам, где установят ограничение скорости до 50 км/ч. Работы по ликвидации колеи на второй полосе будут проводиться круглосуточно, в две смены.

Указанные мероприятия организованы согласно утверждённой схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализаторы. Информация об ограничениях будет дублироваться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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