На КАД между развязкой Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы

На участке внутреннего кольца КАД, между развязкой с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и Большим Обуховским мостом, с 26 июня по 3 июля будут частично ограничены движение и скоростной режим. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об этом в связи с работами по устранению колеи.

На участке с 51 по 56 километр КАД будут закрыты для проезда первая и вторая полосы. Движение будет осуществляться по третьей и четвёртой полосам, где установят ограничение скорости до 50 км/ч. Работы по ликвидации колеи на второй полосе будут проводиться круглосуточно, в две смены.

Указанные мероприятия организованы согласно утверждённой схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализаторы. Информация об ограничениях будет дублироваться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.