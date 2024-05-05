В Петербурге отмечают праздник Пасхи

Праздничные богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения проходят в храмах Санкт‑Петербурга.

Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства митрополии совершает Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

На богослужении присутствуют губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский.

«Пасха объединила всех в единой молитве, в радости неминуемого торжества добра и правды», - отметил Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что главные пасхальные торжества в Петербурге традиционно проводятся в Казанском кафедральном соборе.

«Этот собор известен во всем мире. В нем находится великая святыня - Икона Казанской Божией Матери. Она не раз спасала нашу страну и наш город от нашествий врагов. Здесь – место упокоения великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Сегодня в Казанском соборе, во всех храмах возносятся молитвы о России, о победе нашего воинства. Так было во все века нашей истории, так и сейчас. Под руководством Президента Владимира Владимировича Путина Россия встала на защиту Русского мира, на защиту наших ценностей», - отметил Александр Беглов.

Губернатор поблагодарил митрополита Варсонофия и духовенство за торжественную пасхальную службу. Александр Беглов поздравил всех с праздником и пожелал здоровья, благополучия и пасхальной радости.