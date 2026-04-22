На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение

На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменении транспортного режима на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области. На отрезке с 134 по 159 километр, связывающем Санкт-Петербург с границей Финляндии через Выборг, будет введено ограничение пропускной способности.

С 1 мая по 30 июня, ежедневно с 08:00 до 20:00, на участке будет организовано реверсивное движение с помощью светофоров. Это связано с проведением работ по укладке износостойких слоев покрытия, ремонту деформационных швов и установке датчиков автоматических метеостанций. Скорость движения будет снижена до 40 км/ч. Участок имеет всего две полосы, по одной в каждом направлении.

Ремонтные воздействия будут осуществляться на участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (обход Выборга) в Выборгском районе, между населенными пунктами Черкасово и Селезнёво. Полосы будут перекрываться поэтапно, участками длиной до 3 километров. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Будут использованы временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны и установлена световая сигнализация. О введении ограничений сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
Похожие публикации

12-04-2024, 19:55
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
2-12-2024, 12:59
В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение
9-06-2025, 17:35
На трассе «Кола» будет введено реверсивное движение
15-04-2025, 14:54
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
9-08-2024, 14:39
На мосту Дружбы в составе трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге введут реверсивное движение
30-05-2025, 10:35
В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
20-04-2026, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
20-04-2026, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
20-04-2026, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
Наверх