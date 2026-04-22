На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменении транспортного режима на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области. На отрезке с 134 по 159 километр, связывающем Санкт-Петербург с границей Финляндии через Выборг, будет введено ограничение пропускной способности.

С 1 мая по 30 июня, ежедневно с 08:00 до 20:00, на участке будет организовано реверсивное движение с помощью светофоров. Это связано с проведением работ по укладке износостойких слоев покрытия, ремонту деформационных швов и установке датчиков автоматических метеостанций. Скорость движения будет снижена до 40 км/ч. Участок имеет всего две полосы, по одной в каждом направлении.

Ремонтные воздействия будут осуществляться на участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (обход Выборга) в Выборгском районе, между населенными пунктами Черкасово и Селезнёво. Полосы будут перекрываться поэтапно, участками длиной до 3 километров. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Будут использованы временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны и установлена световая сигнализация. О введении ограничений сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.