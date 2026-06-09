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Питерец.ру » Общество » На трассе «Скандинавия» ограничат пропускную способность на участке от Белоострова до Цвелодубово

На трассе «Скандинавия» ограничат пропускную способность на участке от Белоострова до Цвелодубово

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Цвелодубово

В Выборгском районе Ленинградской области на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» временно ограничат движение. На участке дороги с 47-го по 77-й километр, от поселка Белоостров до поселка Цвелодубово, будет снижена максимально допустимая скорость до 40 км/ч.

Ограничения связаны с заменой и ремонтом осевого барьерного ограждения. Работа будет вестись поэтапно, участками по 300 метров. В это время будет перекрываться одна из трех полос движения в каждом направлении. На данном отрезке трассы всего по три полосы для движения в каждую сторону.

Работы начнутся 9 июня и продлятся до 20 июля, ежедневно, с 8:00 до 20:00. В выходные дни ремонтные работы проводиться не будут.

Организация движения будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и включат сигнальные фонари.

Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ремонт дорог
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