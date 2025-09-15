ента новостей

Питерец.ру » Политика » В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению

В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Дзен
На должность председателя Комитета по здравоохранению назначен Андрей Сарана

Губернатор Александр Беглов объявил о назначении Андрея Сараны на пост председателя Комитета по здравоохранению, начиная с 15 сентября 2025 года. Данное кадровое решение было озвучено сегодня перед началом рабочего совещания с членами правительства города. До настоящего назначения Андрей Михайлович занимал должность первого заместителя председателя указанного Комитета и временно исполнял обязанности председателя.

Аналогично, с 15 сентября 2025 года директором государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» назначен Дмитрий Лисовец. Ранее Дмитрий Геннадьевич занимал позицию заместителя директора этого учреждения, а также временно исполнял обязанности директора.

