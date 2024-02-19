Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, принял решение о назначении на должность вице-губернатора - Сергея Кропачева. До назначения он возглавлял АО "Петербургская сбытовая компания".

Интересный факт: Сергей является сыном ректора СПбГУ, Николая Кропачева.

Согласно постановлению губернатора, Сергей Кропачев будет отвечать за работу комитета по тарифам и комитета по энергетике. Эти обязанности ранее исполнял Сергей Дрегваль, который ушел в отставку в начале текущего месяца. Новое назначение связано с желанием усилить работу в указанных сферах и привнести новый подход. Сергей Кропачев, обладая опытом и знаниями, сможет внести свой вклад в развитие города и энергетического сектора. Надеемся, что его работа будет успешной и приносящей плоды для жителей и экономики региона.