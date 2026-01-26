ента новостей

В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания

В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Юбилейные медали, портрет Дюперрона и фотовыставка: в РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания

К столетнему юбилею кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы, которая является частью института физической культуры и спорта в Герценовском университете, состоялось знаковое событие — вручение юбилейных медалей имени Георгия Александровича Дюперрона. Этот человек считается основоположником российского футбола и олимпийского движения, а также первым заведующим кафедрой. Церемония награждения прошла в Мариинском зале университета и была открыта ректором Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Сергеем Тарасовым.

В своем выступлении Сергей Тарасов подчеркнул, что столетие кафедры — это не просто дата в календаре, а значимый повод для глубокого осмысления пройденного пути. Он отметил важность традиций и их связь с современными достижениями в области студенческого спорта. На протяжении многих десятилетий кафедра демонстрировала свою значимость и актуальность. В годы войны сотрудники кафедры занимались лечебной физкультурой в госпиталях и проводили военизированную подготовку. В послевоенное время они активно развивали спортивные специализации, готовили участников движения ГТО и вожатых для пионерских лагерей.

Сегодня кафедра продолжает эту славную традицию, оставаясь живым центром спортивной и научной жизни университета. Сергей Тарасов отметил, что их работа не ограничивается лишь сохранением наследия предшественников. Напротив, кафедра активно развивает это наследие, формируя новую образовательную среду, в которой спорт выступает не только как средство физического совершенствования, но и как полноценный инструмент воспитания личности, укрепления сообщества и передачи ценностей здорового образа жизни.

На мероприятии также прозвучали слова благодарности от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Александра Бельского, который поздравил коллектив кафедры с получением медали Дюперрона. Юбилейные медали были вручены не только сотрудникам кафедры, но и почетным гостям, среди которых были депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, такие как олимпийская чемпионка Любовь Егорова и Юрий Авдеев. Также медали получили председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь, советник губернатора Ленинградской области Борис Вахрушев, руководитель управления ФНС России по Санкт-Петербургу Александр Гнедых, вице-президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Максим Шубарев, а также советский футболист, выступавший за клубы «Динамо» и «Зенит», Алексей Стрепетов, который также является заслуженным тренером России.

Таким образом, юбилей кафедры стал не только праздником, но и возможностью для всех участников вспомнить о значимости физической культуры и спорта в жизни общества, а также о том, как важно передавать эти ценности будущим поколениям. Кафедра физического воспитания и спортивно-массовой работы продолжает свою деятельность, оставаясь верной своим традициям и стремясь к новым достижениям в области спорта и образования.

