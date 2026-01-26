В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания

К столетнему юбилею кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы, которая является частью института физической культуры и спорта в Герценовском университете, состоялось знаковое событие — вручение юбилейных медалей имени Георгия Александровича Дюперрона. Этот человек считается основоположником российского футбола и олимпийского движения, а также первым заведующим кафедрой. Церемония награждения прошла в Мариинском зале университета и была открыта ректором Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Сергеем Тарасовым.

В своем выступлении Сергей Тарасов подчеркнул, что столетие кафедры — это не просто дата в календаре, а значимый повод для глубокого осмысления пройденного пути. Он отметил важность традиций и их связь с современными достижениями в области студенческого спорта. На протяжении многих десятилетий кафедра демонстрировала свою значимость и актуальность. В годы войны сотрудники кафедры занимались лечебной физкультурой в госпиталях и проводили военизированную подготовку. В послевоенное время они активно развивали спортивные специализации, готовили участников движения ГТО и вожатых для пионерских лагерей.

Сегодня кафедра продолжает эту славную традицию, оставаясь живым центром спортивной и научной жизни университета. Сергей Тарасов отметил, что их работа не ограничивается лишь сохранением наследия предшественников. Напротив, кафедра активно развивает это наследие, формируя новую образовательную среду, в которой спорт выступает не только как средство физического совершенствования, но и как полноценный инструмент воспитания личности, укрепления сообщества и передачи ценностей здорового образа жизни.

На мероприятии также прозвучали слова благодарности от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Александра Бельского, который поздравил коллектив кафедры с получением медали Дюперрона. Юбилейные медали были вручены не только сотрудникам кафедры, но и почетным гостям, среди которых были депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, такие как олимпийская чемпионка Любовь Егорова и Юрий Авдеев. Также медали получили председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь, советник губернатора Ленинградской области Борис Вахрушев, руководитель управления ФНС России по Санкт-Петербургу Александр Гнедых, вице-президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Максим Шубарев, а также советский футболист, выступавший за клубы «Динамо» и «Зенит», Алексей Стрепетов, который также является заслуженным тренером России.

Таким образом, юбилей кафедры стал не только праздником, но и возможностью для всех участников вспомнить о значимости физической культуры и спорта в жизни общества, а также о том, как важно передавать эти ценности будущим поколениям. Кафедра физического воспитания и спортивно-массовой работы продолжает свою деятельность, оставаясь верной своим традициям и стремясь к новым достижениям в области спорта и образования.