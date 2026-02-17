Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»

Студенты и сотрудники Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена стали яркими победителями и призерами Всероссийских массовых соревнований под названием «Лыжня России 2026». Эти масштабные старты проходили в различных районах Санкт-Петербурга, привлекая множество участников и зрителей. Наиболее активно команды Герценовского университета были представлены на главной площадке, расположенной на живописном Крестовском острове, а также в Центральном и Фрунзенском районах города. Кроме того, особое внимание привлекла «Пушкинская лыжня», которая проходила на территории Нижнего парка в Пушкине.

В рамках этих соревнований лыжники из Герценовского университета в основном преодолевали главную дистанцию, составившую 5 километров, что является стандартной длиной для массовых лыжных забегов. В категории «Трудовые коллективы» на площадке Центрального района Санкт-Петербурга выступили такие выдающиеся представители университета, как старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы Любовь Сорокина и тренер сборной команды университета по лыжным гонкам Михаил Курочкин. Михаил Курочкин сумел продемонстрировать выдающиеся результаты и стал абсолютным победителем в личном зачете, а также в своей категории, что стало значительным достижением для всей команды.

Кроме того, студенты Герценовского университета также показали отличные результаты, что позволило им внести в копилку университета несколько медалей. Ирина Курочкина завоевала золотую медаль, Юлия Шорохова стала обладательницей серебра, а Полина Тимошенко удостоилась бронзовой награды. Эти успехи свидетельствуют о высоком уровне подготовки и стремлении студентов к достижениям в спорте.

Не стоит забывать и о наиболее подготовленных студентах, которые вместе с директором института физической культуры и спорта Александром Фокиным преодолели более длинную дистанцию — 20 километров 260 метров. Это требует не только физической выносливости, но и хорошей подготовки, что подчеркивает уровень спортивной подготовки студентов Герценовского университета.

Организация и проведение таких мероприятий требуют значительных усилий, и в этом активно участвовали не только студенты, но и преподаватели. В частности, Александр Фокин, доцент кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы Михаил Габов, а также тренеры и члены сборной команды университета по лыжным гонкам. Также стоит отметить, что студенты из спортивного актива факультетов и институтов Герценовского университета активно принимали участие в подготовке и проведении соревнований, что создает атмосферу единства и командного духа.

Студенты РГПУ имени А. И. Герцена, который находится под ведомством Минпросвещения России, регулярно демонстрируют высокие результаты на различных спортивных состязаниях. В прошлом году 217 спортсменов из университета стали победителями и призерами соревнований различного уровня, что подтверждает высокий уровень спортивной подготовки и активного участия студентов в спортивной жизни. В университете организованы тренировки для 54 сборных команд по различным видам спорта, включая инклюзивные, что позволяет каждому желающему проявить свои спортивные способности и участвовать в соревнованиях. Это создает благоприятные условия для развития физической культуры и спорта среди студентов, способствуя формированию здорового образа жизни и командного духа.