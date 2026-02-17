ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»

Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Студенты и сотрудники РГПУ им. А. И. Герцена стали победителями и призерами Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России ‒ 2026».

Студенты и сотрудники Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена стали яркими победителями и призерами Всероссийских массовых соревнований под названием «Лыжня России 2026». Эти масштабные старты проходили в различных районах Санкт-Петербурга, привлекая множество участников и зрителей. Наиболее активно команды Герценовского университета были представлены на главной площадке, расположенной на живописном Крестовском острове, а также в Центральном и Фрунзенском районах города. Кроме того, особое внимание привлекла «Пушкинская лыжня», которая проходила на территории Нижнего парка в Пушкине.

В рамках этих соревнований лыжники из Герценовского университета в основном преодолевали главную дистанцию, составившую 5 километров, что является стандартной длиной для массовых лыжных забегов. В категории «Трудовые коллективы» на площадке Центрального района Санкт-Петербурга выступили такие выдающиеся представители университета, как старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы Любовь Сорокина и тренер сборной команды университета по лыжным гонкам Михаил Курочкин. Михаил Курочкин сумел продемонстрировать выдающиеся результаты и стал абсолютным победителем в личном зачете, а также в своей категории, что стало значительным достижением для всей команды.

Кроме того, студенты Герценовского университета также показали отличные результаты, что позволило им внести в копилку университета несколько медалей. Ирина Курочкина завоевала золотую медаль, Юлия Шорохова стала обладательницей серебра, а Полина Тимошенко удостоилась бронзовой награды. Эти успехи свидетельствуют о высоком уровне подготовки и стремлении студентов к достижениям в спорте.

Не стоит забывать и о наиболее подготовленных студентах, которые вместе с директором института физической культуры и спорта Александром Фокиным преодолели более длинную дистанцию — 20 километров 260 метров. Это требует не только физической выносливости, но и хорошей подготовки, что подчеркивает уровень спортивной подготовки студентов Герценовского университета.

Организация и проведение таких мероприятий требуют значительных усилий, и в этом активно участвовали не только студенты, но и преподаватели. В частности, Александр Фокин, доцент кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы Михаил Габов, а также тренеры и члены сборной команды университета по лыжным гонкам. Также стоит отметить, что студенты из спортивного актива факультетов и институтов Герценовского университета активно принимали участие в подготовке и проведении соревнований, что создает атмосферу единства и командного духа.

Студенты РГПУ имени А. И. Герцена, который находится под ведомством Минпросвещения России, регулярно демонстрируют высокие результаты на различных спортивных состязаниях. В прошлом году 217 спортсменов из университета стали победителями и призерами соревнований различного уровня, что подтверждает высокий уровень спортивной подготовки и активного участия студентов в спортивной жизни. В университете организованы тренировки для 54 сборных команд по различным видам спорта, включая инклюзивные, что позволяет каждому желающему проявить свои спортивные способности и участвовать в соревнованиях. Это создает благоприятные условия для развития физической культуры и спорта среди студентов, способствуя формированию здорового образа жизни и командного духа.

