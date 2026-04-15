Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО

ента новостей

22:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность
15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
15:21
Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»
14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО

Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
В Центре адаптивной физической культуры прошел второй Фестиваль адаптивных видов спорта

В Ленинградской области состоялся второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО, организованный Центром адаптивной физической культуры Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Мероприятие прошло при участии преподавателей и студентов Института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена.

Главная цель фестиваля — вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в регулярные занятия адаптивной физкультурой и спортом, способствующие преодолению физических ограничений, активной жизни и социализации, в том числе в сфере трудовой деятельности. Об этом сообщила заместитель директора по спортивной работе Института физкультуры и спорта Герценовского университета Елена Никитина.

В рамках фестиваля прошел турнир по пауэрлифтингу «Русский жим», где спортсмены соревновались в двух весовых категориях (55 и 75 кг) на максимальный тоннаж, учитывая собственный вес атлета. Также были представлены пауэрлифтинг, гиревой спорт, корнхол, бочча, джакколо и шаффлборд. Аспирант Георгий Шайдуров провел мастер-класс по карате-киокусинкай. Завершилось мероприятие инклюзивным матчем по волейболу сидя между ветеранами и студентами.

Среди организаторов спортивных станций были Елена Никитина, Татьяна Соловьева, Любовь Эйдельман и Алексей Пикалев. Сотрудники Центра адаптивной физической культуры продемонстрировали возможности реабилитационного кластера. На открытии выступили представители администрации, Мультицентра социальной и трудовой интеграции, духовенства и РГПУ им. А. И. Герцена.

Институт физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена активно проводит инклюзивные мероприятия и сотрудничает с профильными центрами Ленинградской области. В апреле 2026 года вуз договорился о совместном развитии направлений с Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт-Петербурга. По итогам 2025 года РГПУ им. А. И. Герцена был признан лучшим вузом в области адаптивной физической культуры седьмой год подряд.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-12-2024, 12:42
Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу
30-03-2026, 12:11
Женская сборная Герценовского университета досрочно стала чемпионом студенческих соревнований по футзалу
23-12-2025, 13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
17-02-2026, 12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
26-01-2026, 08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
25-11-2025, 19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Вчера, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
Наверх