Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО

В Ленинградской области состоялся второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО, организованный Центром адаптивной физической культуры Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Мероприятие прошло при участии преподавателей и студентов Института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена.

Главная цель фестиваля — вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в регулярные занятия адаптивной физкультурой и спортом, способствующие преодолению физических ограничений, активной жизни и социализации, в том числе в сфере трудовой деятельности. Об этом сообщила заместитель директора по спортивной работе Института физкультуры и спорта Герценовского университета Елена Никитина.

В рамках фестиваля прошел турнир по пауэрлифтингу «Русский жим», где спортсмены соревновались в двух весовых категориях (55 и 75 кг) на максимальный тоннаж, учитывая собственный вес атлета. Также были представлены пауэрлифтинг, гиревой спорт, корнхол, бочча, джакколо и шаффлборд. Аспирант Георгий Шайдуров провел мастер-класс по карате-киокусинкай. Завершилось мероприятие инклюзивным матчем по волейболу сидя между ветеранами и студентами.

Среди организаторов спортивных станций были Елена Никитина, Татьяна Соловьева, Любовь Эйдельман и Алексей Пикалев. Сотрудники Центра адаптивной физической культуры продемонстрировали возможности реабилитационного кластера. На открытии выступили представители администрации, Мультицентра социальной и трудовой интеграции, духовенства и РГПУ им. А. И. Герцена.

Институт физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена активно проводит инклюзивные мероприятия и сотрудничает с профильными центрами Ленинградской области. В апреле 2026 года вуз договорился о совместном развитии направлений с Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт-Петербурга. По итогам 2025 года РГПУ им. А. И. Герцена был признан лучшим вузом в области адаптивной физической культуры седьмой год подряд.