В Ленобласти зафиксировано зарастание 212 гектаров сельскохозяйственных земель борщевиком Сосновского
Концерт «Необыкновенные инструменты» в исполнении ансамбля «Impulse Percussion»
В Петербурге стартовала компания по озеленению города
На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют две полосы движения
В Петербурге поймали карманницу-рецидивистку из Рязани
В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина
В Петербурге поймали вандала, разбившего стекло на остановке на Сиреневом бульваре
В Петербурге задержали 15-летнего «помощника» телефонных мошенников
В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ
В Петербурге раскрыли покушение на убийство, совершенное в 1997 году
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга
В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан
На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада
В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков
В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж
Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти зафиксировано зарастание 212 гектаров сельскохозяйственных земель борщевиком Сосновского

В Ленобласти зафиксировано зарастание 212 гектаров сельскохозяйственных земель борщевиком Сосновского

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Россельхознадзор
Россельхознадзор в Ленинградской области зафиксировал зарастание 212 гектаров земель сельскохозяйственного назначения борщевиком Сосновского

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году и первом квартале 2026 года на территории Ленинградской области в ходе 1018 контрольных (надзорных) мероприятий выявлены факты зарастания земель сельскохозяйственного назначения борщевиком Сосновского: на 167 земельных участках (на общей площади 212 га) 7 районов 47 региона.

В результате проведенных мероприятий собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения, зарастающих борщевиком Сосновского, объявлено 139 предостережений и выдано 32 предписания.

Работа по выявлению зарастания земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой растительностью проводится Управлением также с помощью беспилотных авиационных систем.

В 1 квартале текущего года на территории Ленинградской области должностными лицами совершено 23 вылета, площадь облета составила 271 га. В 20 случаях (на площади 1,5 га) инспекторами ведомства выявлены нарушения, ключевое из которых – зарастание земель сельхозназначения древесной и кустарниковой растительностью, в том числе борщевиком Сосновского. К нарушителям применяются меры в рамках возложенных на Службу полномочий.

Похожие публикации

14-09-2022, 17:49
В Ленобласти ликвидирована свалка, которую обнаружил Россельхознадзор в ходе выездного обследования
9-10-2019, 14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
5-12-2022, 19:05
В Приозерском районе ликвидирована свалка
9-12-2021, 17:04
Крупный штраф заплатит компания Петербурга за неисполнение предписания Россельхознадзора
9-11-2022, 18:05
В Ленобласти хозяин сельхозугодий исполнил предписание Россельхознадзора и ликвидировал свалку
9-09-2022, 07:58
Активно борются с борщевиком

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
15-04-2026, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
14-04-2026, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
Наверх