В Ленобласти зафиксировано зарастание 212 гектаров сельскохозяйственных земель борщевиком Сосновского

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году и первом квартале 2026 года на территории Ленинградской области в ходе 1018 контрольных (надзорных) мероприятий выявлены факты зарастания земель сельскохозяйственного назначения борщевиком Сосновского: на 167 земельных участках (на общей площади 212 га) 7 районов 47 региона.

В результате проведенных мероприятий собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения, зарастающих борщевиком Сосновского, объявлено 139 предостережений и выдано 32 предписания.

Работа по выявлению зарастания земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой растительностью проводится Управлением также с помощью беспилотных авиационных систем.

В 1 квартале текущего года на территории Ленинградской области должностными лицами совершено 23 вылета, площадь облета составила 271 га. В 20 случаях (на площади 1,5 га) инспекторами ведомства выявлены нарушения, ключевое из которых – зарастание земель сельхозназначения древесной и кустарниковой растительностью, в том числе борщевиком Сосновского. К нарушителям применяются меры в рамках возложенных на Службу полномочий.