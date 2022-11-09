В Ленобласти хозяин сельхозугодий исполнил предписание Россельхознадзора и ликвидировал свалку

В ноябре 2021 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора была проведена выездная проверка в отношении правообладателя земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 122,8 га, расположенного во Всеволожском районе Ленинградский области.

В ходе осмотра земельного участка должностным лицом ведомства было выявлено размещение на землях сельхозназначения свалки со строительными отходами, а также производства и потребления: шланги, полиэтиленовые мешки, доски, фанера, блоки, картон, шифер, бой бетона, кирпича.

Государственным инспектором были отобраны образцы почвы для дальнейших лабораторных исследований. Как следует из заключения ФГБУ «Ленинградская МВЛ» в одном из образцов было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена в 4,9 раз.

В марте 2022 года постановлением должностного лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора собственник – юридическое лицо был привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 40 000 рублей. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В октябре собственник сельскохозяйственного участка уведомил Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора об исполнении предписания и ликвидации свалки.











