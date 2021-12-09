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Крупный штраф заплатит компания Петербурга за неисполнение предписания Россельхознадзора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Крупный штраф заплатит компания Санкт-Петербурга за неисполнение предписания Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Санкт-Петербурге за неисполнение в установленный законом срок предписания Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на 120 000 рублей оштрафована фирма, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий и иными строительными работами.

В августе 2021 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица, являющегося собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью почти 60 га, в Волосовском районе Ленинградской области. В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено, что правообладатель не исполнил предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Юридическое лицо не провело мероприятия, направленные на воспроизводство почв земельных участков, агрохимическое обследование почв, не осуществило ввод участков в сельскохозяйственный оборот и не обеспечило использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением — ведение сельскохозяйственного производства.

Таким образом, было совершено административное правонарушение по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

Материалы дела были направлены мировому судье судебного участка №134 Санкт-Петербурга, который по итогам их рассмотрения вынес решение о назначении фирме наказания в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей.

Источник: Россельхознадзор
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