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Питерец.ру » Общество » В Приозерском районе ликвидирована свалка

В Приозерском районе ликвидирована свалка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Приозерском районе Ленобласти ликвидирована свалка на земельном участке сельскохозяйственного назначения

В Приозерском районе Ленинградской области ликвидирована свалка на земельном участке сельскохозяйственного назначения, которую выявило Управление Россельхознадзора.

В апреле 2022 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора сельскохозяйственному производителю Ленинградской области было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В рамках контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с собственником было проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Приозерском районе Ленинградской области. В ходе контрольного (надзорного) мероприятия было установлено, что участок площадью 4,5 га зарастает древесно-кустарниковой растительностью. Также на участке было обнаружено захламление отходами производства и потребления.

В ноябре правообладатель земельного участка сообщил в Управление Россельхознадзора о ликвидации свалки отходов производства и потребления.

Источник: Россельхознадзор
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