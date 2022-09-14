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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ликвидирована свалка, которую обнаружил Россельхознадзор в ходе выездного обследования

В Ленобласти ликвидирована свалка, которую обнаружил Россельхознадзор в ходе выездного обследования

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
Россельхознадзор
В Ленинградской области ликвидирована свалка, которую обнаружило Управление Россельхознадзора в ходе выездного обследования

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В июле Управлением Россельхознадзора было проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,19 га, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, расположенного в Приозерском районе Ленинградской области. Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного назначения – является сенокосом, в связи с чем имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране.

В ходе осмотра государственным инспектором было установлено, что земельный участок на всей площади зарос древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью, в том числе борщевиком Сосновского. Кроме того, на площади 0,005 га было выявлено загрязнение земельного участка отходами производства и потребления (полиэтилен, пластиковая тара, ветошь и др.) и строительными отходами (куски асфальта, доски, штукатурка и др.). Признаков проведения мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания, защиту земель от загрязнения отходами, не зафиксировано.

Управлением Россельхознадзора правообладателю земельного участка сельскохозяйственного назначения объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации.

В настоящее время собственником сельскохозяйственных угодий проведены работы по ликвидации свалки, земельный участок очищен от отходов.

Источник: Россельхознадзор
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